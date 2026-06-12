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12 июня 2026 в 08:11

Сделал семифредо с рисом — и теперь обычное мороженое кажется мне скучным

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, итальянские десерты — это сложно? А вот нет. Это семифредо готовится без спецтехники: просто взбил, заморозил, и внутри — нежная рисовая начинка.

Ингредиенты

Рис белый круглозерный — 120 г, шоколад — 100 г, бисквит (тонкий корж) — 200 г, желток яичный — 2 шт., сахарная пудра — 80 г, ванильный сахар — 1 ст. л., белок яичный — 80 г, сахар — 180 г (150 г — для белкового крема, 30 г — в молочный рис), вода — 40 мл, лимонный сок — 1/4 ч. л., сливки (от 33%) — 200 мл, сыр сливочный — 100 г, молоко (смесь молока и сливок 1:1) — 500 мл, клубника — 10 шт., соль — по вкусу, загуститель для сливок — 1 упаковка.

Как готовлю

Сначала я растапливаю шоколад, тонким слоем наношу на бумагу для выпечки по 5 заготовкам, накрываю вторым листом, прижимаю доской и отправляю в холодильник — через час у меня уже ровные шоколадные диски. Тем временем варю молочный рис: смешиваю молоко со сливками, добавляю 30 г сахара и щепотку соли, кипячу на маленьком огне до густой кашицы, лучше брать вчерашний рис — он плотнее.

Крем: варю сироп из 150 г сахара и воды до 120 °C, ввожу во взбитые белки с лимонным соком, взбиваю до гладкости. Отдельно взбиваю сливки с загустителем до пиков, смешиваю с желтками, растертыми с сахарной пудрой, и сливочным сыром, аккуратно соединяю с белковым кремом и остывшим рисом. В форму выкладываю шоколадный диск, слой крема с рисом, слой бисквита и клубники, повторяю, заливаю остатками крема и ставлю в морозилку на 6–8 часов, а лучше на ночь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Смесь получилась плотной, сливочной, а клубничное пюре разбило сладость яркой кислинкой. Самое неожиданное — семифредо не крошится при нарезке, режется как масло. Храните в контейнере до 3 дней, но лучше съесть сразу — гости не дадут остыть.

Проверено редакцией
Общество
Италия
рецепты
мороженое
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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