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12 июня 2026 в 09:05

Главный дипломат Индии дал жесткий ответ на провокацию в сторону России

Ilta-Sanomat: глава МИД Индии резко отреагировал на упреки в торговле с Россией

Субраманьям Джайшанкар Субраманьям Джайшанкар Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поставил участников форума в Финляндии в неловкое положение, жестко ответив на претензии по поводу закупок российской нефти, пишет газета Ilta-Sanomat. Модератор дискуссии, британский журналист Гидеон Рахман, попытался упрекнуть Индию за торговлю с Москвой, однако министр не принял претензии.

Дипломат напомнил собравшимся о морали, сказав, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Затем Джайшанкар отметил, что хотел бы сказать тоже самое и в обратную сторону.

Джайшанкар пояснил, что европейцы на протяжении многих лет поставляли оружие, которое применялось против Индии, тогда как сама Индия никогда не действовала вопреки интересам Европы. Услышав этот ответ, Рахман растерялся и попросил уточнить сказанное, а после слов министра в зале повисла неловкая тишина, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что доля российской нефти в индийском импорте в апреле выросла почти до 38%, достигнув максимума за последние 11 месяцев. Текущий объем поставок сырья из России составляет 34,3% от всей импортируемой Индией нефти. Наращивание закупок российского топлива позволяет Нью-Дели восполнить нехватку нефти с Ближнего Востока.

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Россия
Индия
нефть
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