Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидер РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В послании, которое опубликовано на официальном сайте главы республики, азербайджанский руководитель поздравил российского коллегу и весь народ России с государственным праздником. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на многовековых традициях дружбы.

Уважаемый Владимир Владимирович. От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и от Вашего имени всех россиян с национальным праздником — Днем России, — заявил Алиев.

По убеждению Алиева, совместные усилия Баку и Москвы будут и впредь укреплять азербайджано-российские отношения. Также это поможет развивать стратегическое партнерство и союзничество в интересах обоих народов.

Ранее Путин в поздравительном послании патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Дня России заявил, что подвиги предков, их стойкость и готовность жертвовать собой ради Родины навсегда останутся источником вдохновения для россиян. По словам главы государства, любовь к родной земле сплачивает многонациональный российский народ.