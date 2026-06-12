Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 10:24

Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидер РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В послании, которое опубликовано на официальном сайте главы республики, азербайджанский руководитель поздравил российского коллегу и весь народ России с государственным праздником. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на многовековых традициях дружбы.

Уважаемый Владимир Владимирович. От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и от Вашего имени всех россиян с национальным праздником — Днем России, — заявил Алиев.

По убеждению Алиева, совместные усилия Баку и Москвы будут и впредь укреплять азербайджано-российские отношения. Также это поможет развивать стратегическое партнерство и союзничество в интересах обоих народов.

Ранее Путин в поздравительном послании патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Дня России заявил, что подвиги предков, их стойкость и готовность жертвовать собой ради Родины навсегда останутся источником вдохновения для россиян. По словам главы государства, любовь к родной земле сплачивает многонациональный российский народ.

Страны СНГ
Азербайджан
Ильхам Алиев
Владимир Путин
День России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе с Эстонией образовалась очередь желающих попасть в Россию
Подземные толчки магнитудой 4.4 сотрясли российский регион
Рыбак загадочно исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых
Раскрыты подробности мирного меморандума Ирана и США
Наступление ВС РФ на Запорожье 12 июня: последние новости, Малая Токмачка
ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ
Российские БПЛА разнесли важные для ВСУ объекты
«Отлетаешь на полметра». Ветеран СВО Притыко — о БПЛА и тоске по фронту
Удары по Украине сегодня, 12 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
Силы ПВО отразили массированную атаку на российский город
«Особенно важно сейчас»: Матвиенко напомнила об уникальной способности РФ
Патриарх Кирилл назвал Россию примером подлинного суверенитета
Женщина жестоко убила своих детей спортивным инвентарем
Названа причина эвакуации Пентагона
Назван неочевидный повод для слухов о третьем президентском сроке Трампа
Стало известно, каких специалистов работодатели в России искали весной
Силовиков стянули к зданию ЦИК после судьбоносных выборов в Армении
В России завершают работу над новой вакциной от пневмококка
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июня: последние новости, дела в Купянске
В европейской стране заведут уголовное дело по инциденту с БПЛА ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.