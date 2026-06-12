МИД Азербайджана направил поздравления с Днем России

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило граждан РФ с Днем России. Ведомство в соцсети X также направило поздравления кабинету министров страны.

Искренне поздравляем Правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является передовым государством и гарантом справедливого мироустройства. Он поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Политик напомнил, что оба народа на протяжении столетий шли рядом, вместе преодолевая трудности.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что любовь, вера и гордость — три главных чувства, которые в День России объединяют всех жителей страны. По его словам, этот праздник воплощает многовековую историю государства, неразрывную связь эпох и передачу традиций между поколениями.

В свое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что 12 июня Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. По словам представителя Кремля, глава государства по традиции отметит этот день в торжественной обстановке.