Удары по Украине сегодня, 12 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 12 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 июня

ВС РФ в ночь на 12 июня нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Бориспольском районе Киевской области только под утро потушили пожар площадью 2000 кв. м после вечерней атаки БПЛА. В Сумской области под ударами „Гераней“ были Шостка и Воронеж. В последнем возник сильный пожар в районе тяговой подстанции „Терещенская“. На востоке Полтавской области атакован промышленный цех», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, удары были нанесены по военным объектам в районе Апостолово в Днепропетровской области, а также в Николаевской, Черниговской и Харьковской областях.

Всего за сутки с 11 на 12 июня зафиксировано не менее 35 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram. Он отметил, что один эпизод может включать от 10 до 30 прилетов беспилотников.

По данным подпольщика, в Сумской области целями выступают пункты управления БПЛА, склады снабжения, места размещения резервов, узлы связи и объекты координации действий украинских подразделений; в Николаевской — склады материальных средств, площадки размещения техники, объекты морской инфраструктуры и элементы обеспечения беспилотных систем; в Днепропетровской — железнодорожная инфраструктура, промежуточные распределительные центры и объекты военного снабжения; в Полтавской — объекты снабжения и временного размещения техники, а также инфраструктура, обеспечивающая переброску ресурсов между регионами.

В Черниговской области, как сообщил Лебедев, целями являются объекты наблюдения, связи, размещения подразделений и элементы обеспечения деятельности украинских сил на северном направлении, в Херсонской — пункты управления, склады снабжения и объекты обеспечения подразделений, действующих на южном участке фронта.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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