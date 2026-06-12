Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 11:00

Удары по Украине сегодня, 12 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России 12 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 июня

ВС РФ в ночь на 12 июня нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Бориспольском районе Киевской области только под утро потушили пожар площадью 2000 кв. м после вечерней атаки БПЛА. В Сумской области под ударами „Гераней“ были Шостка и Воронеж. В последнем возник сильный пожар в районе тяговой подстанции „Терещенская“. На востоке Полтавской области атакован промышленный цех», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, удары были нанесены по военным объектам в районе Апостолово в Днепропетровской области, а также в Николаевской, Черниговской и Харьковской областях.

Всего за сутки с 11 на 12 июня зафиксировано не менее 35 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram. Он отметил, что один эпизод может включать от 10 до 30 прилетов беспилотников.

По данным подпольщика, в Сумской области целями выступают пункты управления БПЛА, склады снабжения, места размещения резервов, узлы связи и объекты координации действий украинских подразделений; в Николаевской — склады материальных средств, площадки размещения техники, объекты морской инфраструктуры и элементы обеспечения беспилотных систем; в Днепропетровской — железнодорожная инфраструктура, промежуточные распределительные центры и объекты военного снабжения; в Полтавской — объекты снабжения и временного размещения техники, а также инфраструктура, обеспечивающая переброску ресурсов между регионами.

В Черниговской области, как сообщил Лебедев, целями являются объекты наблюдения, связи, размещения подразделений и элементы обеспечения деятельности украинских сил на северном направлении, в Херсонской — пункты управления, склады снабжения и объекты обеспечения подразделений, действующих на южном участке фронта.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ливни, грозы, ночная духота и жара до +30: погода в Москве в середине июня

Поиски Асылханова: последние новости, внесение в базу МВД, что это значит

Туманы, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве в праздничные выходные

Мир
Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 12 июня: замедление, заблокируют ли
Медведев указал, чему научит Россия Европу
Попытка переплыть Волгу на самодельном плоту закончилась смертью подростка
Женщина пострадала при взрыве украинского дрона в Белгородской области
Гришино, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июня
Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи
Три человека погибли при взрыве в российском регионе
Пашинян направил поздравительное послание Путину
Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА на российский регион
Российская армия заявила о жестком ответе на террористические атаки Украины
Стало известно, кто занял пост вице-президента ISU
Политолог ответил, получит ли Украина дополнительные $20 млрд от Евросоюза
Российские военные сбили почти 5 тыс. беспилотников ВСУ за неделю
Механические змеи «вызвались» помочь китайским студентам на экзаменах
Подозреваемого в убийстве в Наро-Фоминске арестовали
Армия России освободила новый населенный пункт в ДНР
Руководство Петербурга пришло попрощаться с легендарной советской актрисой
Армянского оппозиционера не выпускают из страны
В посольстве России напомнили о ведьмах после приговора Лабину в Бельгии
Иностранцы погибли в Венгрии в результате двух ДТП
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.