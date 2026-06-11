Поиски Асылханова: последние новости, внесение в базу МВД, что это значит

Поиски Асылханова: последние новости, внесение в базу МВД, что это значит

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 11 июня?

При каких обстоятельствах исчез Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу. После окончания службы он устроился в техникум агротехнологий и сервиса на должность учителя ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). В учебном заведении мужчина так и не появился, а когда не вернулся домой, его жена забила тревогу.

По словам Валерии, обычно ее супруг ездил на работу на личном автомобиле, однако в день пропажи тот сломался. Женщина также рассказала, что у ее мужа несколько ранений, он ходит на протезе.

Жена военного отмечала, что в день исчезновения у Асылханова при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями. По ее словам, она не получала никаких требований о выкупе.

В ходе следствия было установлено, что 3 апреля мужчина сел в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако номер машины вычислить не удалось.

«Мне просто сказали, что он сел в машину, а куда они поехали — отследить не удалось», — заявила Валерия.

Что известно о внесении Асылханова в базу МВД

В июне информация об Алексее Асылханове появилась в базе розыска МВД. 23-летний ветеран боевых действий официально числится без вести пропавшим, сообщает RT.

Полковник следствия в отставке Максим Девятьяров считает, что внесение военнослужащего в базу розыска исключает версию тайного ухода военного на СВО и говорит о криминальном характере произошедшего.

Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Его объявили в розыск как пропавшего без вести. При этом еще и уголовное дело возбудили по статье „Убийство“. Я слышал, что многие высказывали версию, будто он мог сам вернуться на СВО. Но я так не считаю», — отметил он.

Эксперт предположил, что исчезновение Асылханова может быть связано с его заслугами в зоне спецоперации.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

«По моему мнению, исчезновение Алексея Асылханова, скорее всего, связано с какими-то криминальными событиями, и они напрямую связаны с его военным прошлым, с его героическими подвигами в зоне специальной военной операции. То есть, вероятно, в отношении него были совершены противоправные действия, потому что он ушел неожиданно, предпосылок к тому, что он просто бросил семью и куда-то уехал, я не увидел», — сообщил Девятьяров.

Что говорят родные об исчезновении Асылханова

Сестра Алексея Асылханова Рената заявила, что история с исчезновением ее брата очень запутанная. Она обратила внимание, что у него всегда были хорошие отношения с семьей и окружающими, не было врагов и недоброжелателей.

«Это все очень запутанно. Он очень хороший парень, вряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сказала она, отметив, что родные военного не верят ни в одну из предполагаемых версий исчезновения и ждут официальную информацию от правоохранителей.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен», а также рассказала о своей беременности.

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