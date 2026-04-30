30 апреля 2026 в 13:10

Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 30 апреля, хотели ли убить

Алексей Асылханов Фото: МО РФ
Сотрудники полиции продолжают поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся? Где он может находиться?

При каких обстоятельствах исчез Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. В тот день мужчина сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу. После окончания службы он устроился в техникум агротехнологий и сервиса на должность учителя ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины).

По словам Валерии, обычно ее супруг ездил на работу на личном автомобиле, однако в день пропажи тот сломался. Женщина также рассказала, что у ее супруга несколько ранений, он ходит на протезе. Жена военного отмечала, в день исчезновения у Асылханова при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

В учебном заведении в день пропажи Асылханов так и не появился. При этом в ходе следствия было установлено, что 3 апреля он сел в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако номер машины вычислить не удалось. Мать военного утверждает, что ее сын не был знаком с водителем авто.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Могли ли убить Асылханова

Сестра Алексея Асылханова Рената заявила, что история с исчезновением ее брата очень запутанная. Она обратила внимание, что у него всегда были хорошие отношения с семьей и окружающими, не было врагов и недоброжелателей.

«Это все очень запутанно. Он очень хороший парень, вряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сказала она aif.ru.

Где может скрываться Асылханов

Частный детектив Максим Заболотный предположил, что Алексея Асылханова нужно искать ближе к зоне проведения спецоперации.

«Из практики могу сказать, что ребята, участвовавшие в СВО, они часто возвращаются обратно. Причиной могло стать желание вернуться туда, где, как он считает, он нужен», — заявил эксперт.

По мнению детектива, мужчина мог намеренно скрыть свое возвращение в зону СВО, поскольку родные могли «не понять его». Также Заболотный не исключает, что водитель черной машины, которая фигурирует в деле об исчезновении Асылханова, мог быть его помощником в реализации задуманного.

«Вполне возможно, я не исключаю этой возможности. Он мог обратиться за помощью к кому-то из знакомых и далее отправиться к своим. Я бы в первую очередь выяснил, пересекал он или нет блокпосты, проверил бы друзей, знакомых, с кем он служил», — отметил специалист.

Какие еще есть версии пропажи Асылханова

Бывший следователь Следственного комитета России Василий Козлов предположил, что Алексей Асылханов мог скрыться намеренно, обратив внимание на тот факт, что при мужчине находились все документы.

Бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Константин Степанов в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо проверить, поступали ли Асылханову угрозы, были ли у него ссоры и долги.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен», а также рассказала о своей беременности.

Адвокат Григорий Сарбаев не исключил, что военный мог стать участником бытового конфликта, в том числе с криминалом.

«Если предположить, что у Асылханова было посттравматическое стрессовое расстройство, то с большой долей вероятности произошел бытовой конфликт с его участием, возможно даже с криминалом», — заявил он NEWS.ru.

Сестра Асылханова заявила, что родные военного не верят ни в одну из предполагаемых версий исчезновения и ждут официальную информацию от правоохранителей.

Мария Баранова
