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11 июня 2026 в 07:11

Посол раскрыл, открыт ли Ормузский пролив для России

Посол Тегерана в Токио: закрытый для всех Ормузский пролив открыт для России

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Иран может держать Ормузский пролив закрытым «сколько потребуется», заявил посол Ирана в Токио. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, для России он открыт.

Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив — он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами. С самого раннего утра сегодня, после терактов, мы закрыли Ормузский пролив, потому что из Ормузского пролива произошла реальная агрессия против нашей безопасности, — отметил он.

До этого центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил: иранские власти принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. По его словам, Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

Мир
Ормузский пролив
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