Дмитриев раскрыл, когда должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев раскрыл, когда должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером Дмитриев заявил, что в июне должна пройти встреча с Уиткоффом и Кушнером

Следующая встреча России и США должна состояться в июне, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, он находится в постоянном контакте со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точную дату визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласовали. При этом он подчеркнул, что дипломатов будут рады видеть в любой момент.

До этого информированный источник сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Дональда Трампа и Кушнером. Однако, какие именно темы обсуждались в ходе контакта, не уточнялось. Дополнительные детали разговора в публикации отсутствовали.