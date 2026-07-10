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10 июля 2026 в 21:30

Россиян предупредили о резком снижении цен на популярный продукт

Росстат сообщил о снижении цен на куриные яйца в РФ на 9,6% в июне 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В России снизились цены на куриные яйца, сообщили в пресс-службе Росстата. Их стоимость уменьшилась на 9,6%, а сливочное масло стало дешевле на 1,4%.

В ведомстве отметили, что также на 1,6–3,5% снизились цены на сладкий перец, бананы, чеснок, помидоры и свежие грибы. Кроме того, дешевле на 0,5–0,6% стали отдельные виды колбас, рыбы, круп, молочной продукции и оливкового масла.

Помимо этого, снижение цен затронуло сыры, кисломолочные продукты, сметану, кефир, сгущенное молоко, детское питание, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательную резинку. В зависимости от категории стоимость этих товаров уменьшилась на 0,4–1,2%.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года минимальные цены на социально значимые продукты первой необходимости в крупных российских торговых сетях снизились более чем на 11% по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами этого падения стали популярные овощи, традиционно входящие в состав борщевого набора — он упал в цене на 27%.

До этого в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) подсчитали, что цена на черешню в крупных российских торговых сетях за две недели снизилась на 24%. Снижение стоимости связано с поступлением на прилавки первого отечественного урожая ягод.

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