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10 июля 2026 в 21:12

В ЕС раскрыли желание подавляющего большинства украинцев

Профессор Дизен: большинство украинцев хотят завершения конфликта с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подавляющее большинство украинцев хотят скорейшего завершения конфликта с Россией и немедленных переговоров, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсетях. При этом, по его мнению, европейские лидеры действуют вопреки этим настроениям.

Подавляющее большинство украинцев хотят немедленных переговоров. Что же делают европейские лидеры? Они бойкотируют дипломатию, финансируют коррумпированное господство [президента Украины Владимира] Зеленского в государственной власти вместо того, чтобы призывать к выборам. Отправляют оружие и добиваются депортации украинцев, — написал Дизен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти в настоящий момент абсолютно не склонны к мирному процессу. По его словам, именно поэтому продолжается спецоперация.

До этого профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф отметил, что исход украинского конфликта будет решен в пользу России, а европейские государства покинут его с ослабленными экономиками и политическим весом. В частности, по оценке американского специалиста, Украина окажется в катастрофическом положении.

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