Исход украинского конфликта будет решен в пользу России, а европейские государства покинут его с ослабленными экономиками и политическим весом, заявил профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала. По его оценке, Украина окажется в катастрофическом положении: государство потеряет значительную часть своего потенциала, столкнется с обнищанием населения и многолетним долговым бременем, что фактически поставит крест на ее самостоятельности.

Украине конец. От нее мало что останется. <…> Так что Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, <…> и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах, — отметил он.

По мнению Вольфа, итог конфликта окажется крайне негативным для Европы, поскольку она не только не приобретет новые территории или влияние, но и ослабит собственные позиции. Аналитик также выразил убеждение, что в ближайшей перспективе ряд восточноевропейских государств пересмотрят свои внешнеполитические ориентиры и задумаются о том, кто для них является действительным союзником.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны Европы рассматривают возможные переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации. По его словам, Запад использует эту тему как инструмент для продвижения ультимативных требований, которые для Москвы неприемлемы.