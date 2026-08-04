На Западе оценили последствия миграционного кризиса в Сеуте для Европы Bloomberg: последствия миграционного кризиса будут беспрецедентными для ЕС

Массовый наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко может иметь беспрецедентные последствия для Европы, заявил колумнист Bloomberg Лионель Лоран. По его словам, кризис на прошлой неделе стал рекордным по масштабу, а разгоревшиеся на континенте взаимные обвинения только усугубляют ситуацию.

Кризис на границе в Сеуте на прошлой неделе стал беспрецедентным по масштабу <...> Последствия могут быть тоже беспрецедентными, судя по разгоревшемся на континенте взаимным обвинениям, — написал автор.

Лоран отметил, что политические перепалки не убедят инвесторов в способности Европы проводить реформы, а также угрожают эффективной миграционной политике, которая зависит от солидарности стран ЕС и отношений с соседями.

Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 70 тыс. нелегальных мигрантов уже покинули Сеуту и вернулись в Марокко. Всего с конца июля границу пересекли не менее 72 тыс. человек.

Как отметил политолог Андрей Кортунов, миграционный кризис в странах Евросоюза может повториться при стечении обстоятельств. Он отметил, что ситуация может возникнуть по трем причинам, одной из которых является миграция из Ближнего Востока.