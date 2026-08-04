Назван бюджетный продукт, который закроет потребность в витамине С

Чтобы восполнить суточную норму витамина С, достаточно добавить в рацион сладкий перец, посоветовала врач-диетолог Марият Мухина. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что это самый недорогой вариант, доступный всем круглый год.

Если смотреть на продукты, то самое высокое содержание данного витамина наблюдается в сушеном шиповнике — 650 мг на 100 г. Конечно же, мы его отвариваем, что разрушает 50% витамина. В отваре его будет уже гораздо меньше. Один красный или зеленый сладкий перец — это двойная суточная норма. И пожалуй, это самый демократичный вариант, который доступен нам круглый год, — пояснила врач.

По словам диетолога, также можно получить витамин С из некоторых других фруктов, ягод и овощей. К ним относятся брокколи, киви, цитрусовые, шпинат и черная смородина. При этом, предупредила Мухина, в смузи витамин С разрушается.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что повторный разогрев овощей приводит к утрате их полезных свойств. При этом, по ее словам, на сохранность витаминов влияет не способ приготовления, а температура.