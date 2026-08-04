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04 августа 2026 в 16:21

Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа

Терапевт Кузьмина: прививку от гриппа нужно делать с сентября по ноябрь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сезонную прививку от гриппа необходимо делать с сентября по ноябрь, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Кузьмина. Она отметила, что после вакцины организму необходимо время на формирование иммунного ответа.

После введения вакцины достаточный уровень антител вырабатывается в среднем за две-четыре недели. Именно поэтому оптимальным периодом для вакцинации считается время с сентября по ноябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости, — рассказала Кузьмина.

Терапевт подчеркнула, что если прививку не удалось сделать заранее, лучше вакцинироваться позже, а не отказываться от профилактики. По ее словам, даже когда вирусы уже активно распространяются, вакцинация остается актуальной — она снижает вероятность тяжелого течения болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия подготовит достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к новому эпидсезону. Она отметила, что прививки будут бесплатными для всех граждан.

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