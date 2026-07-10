Песков рассказал, возможен ли запуск мирного процесса на Украине Песков заявил, что украинские власти абсолютно не склонны к мирному процессу

Украинские власти в настоящий момент абсолютно не склонны к мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, именно поэтому продолжается спецоперация.

Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия видит некую двойственность в позиции Соединенных Штатов. По его словам, в настоящее время Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет попытки способствовать мирному процессу.

До этого первый зампредседателя международного комитета Совфеда России Елена Перминова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский мог отвергнуть мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией, продемонстрировав полную недоговороспособность. Она отметила, что такой шаг со стороны Киева свидетельствовал об утрате связи с действительностью.

Как объяснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, продолжение боевых действий является для Зеленского единственным способом сохранить политическую власть и физическое существование. По словам политолога, на данный момент не существует четко сформулированных пунктов соглашения по урегулированию конфликта.