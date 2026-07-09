Песков указал на попытку США усидеть на двух стульях в вопросе Украины Песков: РФ видит двойственность в позиции США по украинскому вопросу

Россия видит некую двойственность в позиции Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в настоящее время Вашингтон не только продолжает поставки вооружений Киеву, но и сохраняет попытки способствовать мирному процессу.

У нас есть расхождения в позициях, я уже говорил о некоем дуализме в позиции США: с одной стороны, они продолжают поставлять вооружения, но с другой, в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность и попытки как-то способствовать мирному процессу. И сквозь, наверное, призму такого отношения мы расцениваем все заявления, — сказал Песков.

Ранее профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что исход украинского конфликта будет решен в пользу России, а европейские государства покинут его с ослабленными экономиками и политическим весом. В частности, по оценке американского специалиста, Украина окажется в катастрофическом положении: государство потеряет значительную часть своего потенциала, столкнется с обнищанием населения и многолетним долговым бременем, что фактически поставит крест на ее самостоятельности.