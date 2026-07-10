В России высказались о разногласиях США и Европы по украинскому вопросу

В России высказались о разногласиях США и Европы по украинскому вопросу Патрушев: Трамп хочет договориться по Украине, но Европа этому препятствует

США во главе с президентом Дональдом Трампом заинтересованы в решении украинского вопроса, однако европейские политики не поддерживают мирное урегулирование, заявил ИС «Вести» помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, европейские политики оказывают влияние на команду украинского лидера Владимира Зеленского различными способами.

Трамп и Штаты — они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться, они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло, — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре объявил о намерении США предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американский лидер назвал это хорошей новостью.

Военный эксперт Василий Дандыкин после этого отметил, что Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для Patriot. По его словам, у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Он добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.