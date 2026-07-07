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07 июля 2026 в 10:00

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежий укроп или петрушку и фольгу — и за 10 минут готовлю заготовку на зиму, которая сохраняет натуральный вид и аромат свежей зелени. Все просто: зелень мою, тщательно просушиваю, формирую аккуратные пучки, каждый плотно заворачиваю в алюминиевую фольгу и отправляю в морозилку. Зимой открываю пучок — и он как свежий, с ярким цветом и ароматом.

Для приготовления вам понадобится: свежая зелень (укроп, петрушка, кинза — любые), алюминиевая фольга. Зелень тщательно вымойте и полностью высушите на полотенце (влажная зелень смерзнется в комок). Сформируйте небольшие пучки (такие, чтобы хватило на одну порцию супа или блюда). Каждый пучок плотно заверните в фольгу, сформировав «конфетку». Уберите в морозилку. Зимой доставайте нужное количество, не размораживайте, а сразу кладите в горячее блюдо.

Удобно брать целый пучок для супа. Подпишите дату заморозки для удобства.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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