Не превращайте укроп в ледышку: одна ошибка портит всю заморозку зелени

Замороженный укроп может сохранить почти такой же яркий аромат, как свежий с грядки. Но одна небольшая ошибка часто портит заготовку — зелень слипается в твердый ледяной ком и становится неудобной в использовании.

После мытья укроп нужно обязательно хорошо просушить. Разложите его на полотенце или бумажные салфетки и дождитесь, пока исчезнут все капли воды. Затем нарежьте зелень, распределите по пакетам небольшими порциями и отправьте в морозильную камеру.

Если укроп замораживать сухим, он останется рассыпчатым. Его легко добавлять понемногу в супы, борщи, рагу, соусы и салаты — не придется откалывать куски льда или размораживать весь пакет.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь замораживает укроп только после тщательной сушки. Она советует использовать небольшие пакеты или контейнеры для одной-двух готовок. Так зелень дольше сохраняет вкус и всегда находится под рукой.

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