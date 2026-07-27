Врач предостерег от употребления безалкогольного пива после тренировок Врач Сиворонов: безалкогольное пиво после тренировок чревато проблемами с ЖКТ

Употребление безалкогольного пива после тренировок может привести к проблемам с ЖКТ, особенно у людей с хроническими заболеваниями, предупредил токсиколог Константин Сиворонов. По его словам, переданным VSE42.RU, подобные напитки усиливают выработку желудочного сока, что чревато обострением гастрита, изжогой и вздутием.

В безалкогольном пиве действительно сохраняются витамины группы B, полифенолы и антиоксиданты, подчеркнул Сиворонов. Исследования подтверждают, что оно способствует поддержанию электролитного баланса и не вызывает обезвоживания, в отличие от обычного пива. Однако считать его полноценным изотоническим напитком — серьезное заблуждение.

Этот напиток содержит слишком мало натрия для восполнения потерь с потом — ключевые ионы натрия и хлора в нем практически отсутствуют. Концентрация витаминов и минералов в таком напитке невелика, а условия хранения приводят к их быстрому разрушению. Кроме того, многие марки содержат добавленный сахар, и в больших объемах напиток может привести к избыточному потреблению калорий, предупредил врач.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский посоветовал не садиться за руль сразу после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива. По его словам, важно учитывать не только состав напитка, но и обстоятельства его употребления.