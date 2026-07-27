Шпинат, киви и мята — за 2 минуты готовлю зеленый смузи: бодрость с утра и ни капли сахара

Шпинат, киви и мята — за 2 минуты готовлю зеленый смузи: бодрость с утра и ни капли сахара

Шпинат, киви и мята — простое сочетание, которое дает мощный заряд энергии без сахара и молока. Смузи получается ярко-зеленым, ароматным и густым, а вкус — чистый, травянистый с фруктовой сладостью. Пью его сразу, чтобы не потерять ни капли пользы.

Ингредиенты

Шпинат — 1 пучок, киви — 3 шт., мята свежая — 15 листиков, яблочный сок — 200 мл.

Как готовлю

Сначала тщательно мою шпинат и мяту, обсушиваю бумажным полотенцем. У шпината обрываю жесткие стебли, листья рву руками. Киви чищу и нарезаю кубиками. Самое простое — все это отправляю в чашу блендера, вливаю яблочный сок и взбиваю до идеальной однородности. Готовый смузи сразу разливаю по бокалам и пью, пока он свежий и насыщенный витаминами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Вместо утреннего кофе — стакан этой зеленой бодрости. Шпинат дал густоту, а киви — кислинку. Неожиданно открыл для себя, что мята здесь не просто украшение, а главный аромат.