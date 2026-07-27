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27 июля 2026 в 11:08

В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном

NYT: Трамп рассматривает эскалацию, санкции или выход из войны с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Molly Riley/White House/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, сообщает газета The New York Times. Среди них — военная эскалация, экономические репрессии путем введения новых санкций либо объявление победы США и выход из конфликта.

В публикации говорится, что каждый из вариантов обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, военным министром Питом Хегсетом, председателем Комитета начальников штабов Дэном Кейном, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным издания, за пять месяцев конфликта США так и не смогли достичь своих целей, в том числе смены правительства Ирана путем применения «подавляющей военной мощи».

Ранее СМИ писали, что Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках. По информации источника, одной из главных причин стало стремительное истощение запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке.

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