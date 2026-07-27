Обломки БПЛА повредили производственный объект в Таганроге

Здание производственного объекта частично повреждено в Таганроге Ростовской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, возгорания на предприятии удалось избежать.

В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет, — написал губернатор.

Атака стала лишь частью масштабного ночного удара по региону. По информации главы области, в результате ночного налета дронов пострадали восемь человек, еще двое погибли. В самом Ростове-на-Дону различные повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также социальное учреждение.

Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.