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14 июля 2026 в 06:46

Слюсарь рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: над Таганрогом уничтожили около 25 беспилотников, еще пять над областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки беспилотников на территорию региона. По его словам в соцсети, было уничтожено около 20 БПЛА в Таганроге и пяти районах области.

Слюсарь отметил, что сведений о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА.

Жителей Ростовской области призвали соблюдать меры безопасности во время угрозы. Гражданам рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Ранее нападению БПЛА подвергся один корабль в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб матрос технического судна. Других пострадавших не было, уточнил Слюсарь и выразил соболезнования семье и близким погибшего моряка.

Кроме того, начальник департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко сообщил, что за последний месяц атаки беспилотников ВСУ привели к гибели пятерых человек в Луганской Народной Республике. Еще 95 человек пострадали в результате ударов украинских дронов.

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Юрий Слюсарь
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