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27 июля 2026 в 12:44

Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 впервые с 17 июля

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Цены на нефть Brent снизились на более чем 7% до $84,97 (6 630,21 рубля) впервые с 17 июля, следует из данных торгов. Отмечается, что к 12:34 по Москве цена октябрьских фьючерсов уменьшалась на 7,32% в сравнении с предыдущим закрытием.

Известно, что сентябрьские фьючерсы на WTI в это же время подешевели на 7,56%. Их стоимость составила $82,56 (6 442,16 рубля) за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на 01:05 мск 27 июля стоимость октябрьских фьючерсов на нефть опустилась на 5,24% — до $86,8 за баррель.

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