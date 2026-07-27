Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 03:45

Цена на Brent резко упала после приостановки ударов США по Ирану

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на 01:05 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть опустилась на 5,24% — до $86,8 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI также подешевели. По данным на 01:11 мск их стоимость снизилась на 0,5% до $84,7 за баррель.

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов обратил внимание, что обострение конфликта между США и Ираном скажется на стоимости нефти. Он отметил, что сейчас цены на нефть приблизились к $90 за баррель.

Тогда же спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отмечал, что ни одна страна в регионе не сможет торговать нефтью, если Тегерану будет закрыт доступ к экспорту. Он подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива невозможна при присутствии там американских сил. В случае ущемления иранских интересов ни один инфраструктурный объект не останется в безопасности. Угрозы спикера касаются не только морской торговли, но и общей стабильности в регионе.

Экономика
США
Иран
Brent
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пензенской области сообщили о работе ПВО по беспилотникам
Режим беспилотной опасности объявили в 10 регионах России
Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Ростове-на-Дону
Силы ПВО сбили три дрона ВСУ в Севастополе
Число выдворенных из России иностранцев резко выросло
Посол России заявил об ответе на санкции Норвегии
Эксперт рассказал, когда самозанятые получат первые больничные
В МВД объяснили, что нужно сделать сразу после звонка мошенников
Стало известно, как композиторы создают хиты для популярных артистов
В КНДР одним заявлением поставили точку в споре о ядерной теме
Россиянам объяснили, какие гаражи подпадают под амнистию
Россиянам раскрыли, кто получит прибавку к пенсии с августа
Цена на Brent резко упала после приостановки ударов США по Ирану
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
Глава Рособрнадзора высказался о судьбе ЕГЭ в 2027 году
В ГД объяснили, как включить расходы на ремонт квартиры в налоговый вычет
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл реальные потери иностранных наемников в ВСУ
Зеленский полетит к новому премьеру Британии
Юрист раскрыл, кто может беспрепятственно раньше уходить с работы
Стало известно о планах Лерчек покинуть Россию
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.