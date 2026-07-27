Цена на Brent резко упала после приостановки ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на 01:05 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть опустилась на 5,24% — до $86,8 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI также подешевели. По данным на 01:11 мск их стоимость снизилась на 0,5% до $84,7 за баррель.

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов обратил внимание, что обострение конфликта между США и Ираном скажется на стоимости нефти. Он отметил, что сейчас цены на нефть приблизились к $90 за баррель.

Тогда же спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отмечал, что ни одна страна в регионе не сможет торговать нефтью, если Тегерану будет закрыт доступ к экспорту. Он подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива невозможна при присутствии там американских сил. В случае ущемления иранских интересов ни один инфраструктурный объект не останется в безопасности. Угрозы спикера касаются не только морской торговли, но и общей стабильности в регионе.