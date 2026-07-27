Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:35

«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия

Песков назвал измышлениями СМИ сообщения о воздушном перемирии на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом воздушного перемирия на Украине пока остаются лишь измышлениями СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, конкретики по этой инициативе нет.

Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась. Но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что Украина и США обсудили возможность установления режима прекращения огня в воздушном пространстве. По информации источника, инициативы планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных переговоров.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва заявил, что за Россию нужно бороться. По его словам, атаки на мирное население — это бессилие ВСУ, вызванное продвижением российской армии на фронте.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана
Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.