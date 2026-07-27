«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия

Сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом воздушного перемирия на Украине пока остаются лишь измышлениями СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, конкретики по этой инициативе нет.

Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась. Но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что Украина и США обсудили возможность установления режима прекращения огня в воздушном пространстве. По информации источника, инициативы планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных переговоров.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва заявил, что за Россию нужно бороться. По его словам, атаки на мирное население — это бессилие ВСУ, вызванное продвижением российской армии на фронте.