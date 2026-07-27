Экс-сенатор ответила, что делать при недостатке пенсионных баллов

При недостатке пенсионных баллов их можно докупить, рассказала RT экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Она отметила, что в 2026 году для назначения страховой пенсии нужно минимум 30 баллов и 15 лет страхового стажа.

При этом важно помнить, что опция доступна не всем: если за человека уже идут обязательные отчисления (например, при официальном трудоустройстве), добровольно докупать баллы экономически нецелесообразно — они не увеличат итоговый пенсионный капитал сверх учета взносов работодателя, — рассказала Епифанова.

Экс-сенатор подчеркнула, что докупить можно не более половины требуемого стажа — максимум 7,5 года. По ее словам, баллы и стаж отразятся в индивидуальном лицевом счете не сразу, а до 1 марта следующего года.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что перенос пенсионных накоплений в сберегательные фонды принесет пользу гражданам, поскольку эти средства будут инвестироваться. Он отметил, что активное использование средств увеличит доходность.