Как купить пенсионные баллы в 2026 году: стоимость и пошаговая инструкция

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда к моменту выхода на пенсию у них не хватает необходимого количества пенсионных баллов. Это может произойти по разным причинам. Например, кто-то долгое время работал без официального трудоустройства, кто-то занимался домашним хозяйством, а кто-то вел предпринимательскую деятельность, но не делал отчисления в пенсионный фонд. Разберемся, как докупить недостающие пенсионные баллы, сколько это стоит и кому такая операция действительно выгодна.

Зачем нужна покупка пенсионных баллов

Покупка пенсионных баллов — законный способ увеличить размер будущей пенсии. Особенно это актуально для тех, кто хочет получать более высокие выплаты на заслуженном отдыхе или планирует выйти на пенсию раньше установленного срока. Каждый дополнительный балл — это реальные деньги, которые вы будете получать ежемесячно.

Как работает система пенсионных баллов

Система пенсионных баллов учитывает не только периоды официальной работы. В расчет берутся и другие важные моменты жизни человека. Например, служба в армии, время ухода за детьми, уход за пожилыми людьми и период получения пособия по безработице — все это влияет на формирование будущей пенсии.

Зачем нужна покупка пенсионных баллов Фото: Shutterstock/FOTODOM

За каждый год трудовой деятельности человек получает определенное количество баллов. Чем выше зарплата и страховые взносы, тем больше их начисляется. При этом существует ограничение — максимальное количество баллов, которое можно получить за год.

Стоимость одного балла в 2026 году — 65,6 тыс. рублей

В 2026 году один пенсионный балл и один год стажа стоят примерно 65,6 тыс. руб. Эта цифра вытекает из минимального взноса, который устанавливает государство. В этом году минимальный взнос равен 71 525,52 руб. За эту сумму вы получаете 1,09 балла и один год страхового стажа.

Если разделить сумму минимального взноса на количество баллов, которое за него дают, получается как раз около 65 619 руб. за один балл. Конечно, это округленная цифра, но она дает примерное представление о цене. Для сравнения: в прошлом году минимальный взнос был меньше — 59 241 руб., и за него можно было получить 0,975 балла.

Минимальный и максимальный взнос для покупки

Минимальный взнос для покупки пенсионных баллов в 2026 году составляет 71 525,52 руб. Это сумма, которую нужно заплатить, чтобы получить минимальный прирост к стажу и баллам. Максимальный взнос в этом году — 572 204,16 руб. За него вы получите 8,72 балла, но в стаж засчитают только один год. Главное — помнить, что и минимальный, и максимальный взнос приносит одинаковое количество стажа — один год. Разница только в количестве покупаемых баллов.

Как работает система пенсионных баллов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько баллов можно докупить за год — до 8,7

В 2026 году можно докупить не более 8,72 пенсионного балла. Это максимальное количество, которое возможно получить через добровольные взносы за один год. Но есть и другое ограничение, которое касается не количества баллов, а стажа. Докупить разрешено не более половины требуемого стажа. Так как для пенсии нужно 15 лет, то купить можно не более 7,5 года стажа. Оставшиеся 7,5 года нужно заработать официально. Это правило введено для того, чтобы люди не могли полностью «купить» себе пенсию, а только восполнить недостающую часть.

Пошаговая инструкция: как подать заявление в СФР

Сначала убедитесь, что вы имеете право на покупку баллов. Это могут сделать только те, за кого не платят обязательные страховые взносы: официально неработающие граждане, самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также работающие за границей. Если вы официально трудоустроены и за вас идут отчисления, покупать баллы вам невыгодно и, по сути, бессмысленно.

Затем подайте заявление в Социальный фонд. Это можно сделать несколькими способами: лично прийти в любое отделение СФР, обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или отправить заявление онлайн через портал «Госуслуги». В заявлении нужно будет указать, что вы хотите добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию.

После того как заявление одобрят, фонд предоставит вам реквизиты для оплаты. Взнос можно внести сразу всей суммой или разбить на части и платить в течение года, но важно успеть до 31 декабря текущего года. Только после того как деньги поступят, баллы и стаж будут зачислены на ваш индивидуальный лицевой счет. Информация о начислении появится не сразу, а до 1 марта следующего года.

Кому выгодно покупать пенсионные баллы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому выгодно покупать баллы, а кому — нет

Покупка пенсионных баллов — не универсальное решение, а инструмент, который подходит далеко не всем. Чтобы понять, стоит ли это делать, нужно взвесить все «за» и «против».

Выгодно покупать баллы тем, кому их не хватает для выхода на пенсию. Например, если вам до пенсии остался один год, а у вас всего 28 баллов вместо 30. Докупив недостающие баллы, сможете оформить пенсию вовремя, а не ждать пять лет до социальной пенсии. Также это выгодно самозанятым и тем, кто работает неофициально и не получает баллы от работодателя. Для них это единственный способ получить страховую пенсию.

А вот кому покупка баллов невыгодна. Тем, кто официально работает и за кого уже идут отчисления. В этом случае докупка баллов не увеличит ваш итоговый пенсионный капитал, потому что взносы работодателя уже учтены. Также невыгодно покупать баллы, если вам не хватает много — 5–7 и более лет стажа или 15–20 баллов. Стоимость покупки будет так велика, что проще и дешевле устроиться на официальную работу и заработать их естественным путем.

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