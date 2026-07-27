В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России Песков: торговые суда России не будут вооружать, но флот защитит их

Торговые суда России не будут дополнительно оснащать вооружением, но российский флот может принимать меры по их защите, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, международное морское право запрещает оснащение коммерческих судов вооружением, поэтому такая возможность в принципе исключена.

Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речь в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да, — пояснил Песков.

Ранее генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес осудил нападения на торговые суда в Красном море. Он добавил, что этим действиям нет оправдания и они ставят под угрозу жизни моряков, международное судоходство и глобальные цепочки поставок. Домингес подчеркнул, что судовладельцы обязаны тщательно оценивать риски перед проходом через регион.