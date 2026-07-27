Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:34

В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России

Песков: торговые суда России не будут вооружать, но флот защитит их

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Торговые суда России не будут дополнительно оснащать вооружением, но российский флот может принимать меры по их защите, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, международное морское право запрещает оснащение коммерческих судов вооружением, поэтому такая возможность в принципе исключена.

Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речь в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да, — пояснил Песков.

Ранее генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес осудил нападения на торговые суда в Красном море. Он добавил, что этим действиям нет оправдания и они ставят под угрозу жизни моряков, международное судоходство и глобальные цепочки поставок. Домингес подчеркнул, что судовладельцы обязаны тщательно оценивать риски перед проходом через регион.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме связали слова Зеленского о мобилизации в РФ с «передозировкой»
Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана
Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.