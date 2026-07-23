Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 23:33

«Решительно осуждаю»: в ООН высказались об атаках в Красном море

Генсек ИМО ООН Домингес осудил атаки на суда в Красном море

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападений на торговые суда в Красном море нельзя допускать, заявил в соцсетях генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес, осудив последние атаки. Он добавил, что этим действиям нет оправдания и они ставят под угрозу жизни моряков, международное судоходство и глобальные цепочки поставок.

Я решительно осуждаю последние атаки на суда, осуществляющие международные перевозки в районе Красного моря, — уточнил политик.

Домингес подчеркнул, что судовладельцы обязаны тщательно оценивать риски перед проходом через регион, а моряки не должны становиться мишенями в зонах конфликтов. Он также выразил серьезную обеспокоенность возможным загрязнением окружающей среды в результате атак в Красном море и предыдущих инцидентов в районе Ормузского пролива.

Генсек ИМО призвал к деэскалации, отметив, что продолжение нападений грозит сбоями в торговле и подрывом принципа свободы судоходства. Организация продолжит мониторинг ситуации и готова оказать необходимую помощь.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас осудила нападения йеменских хуситов на танкеры в Красном море. Она указала на необходимость соблюдения свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе.

Мир
Саудовская Аравия
Красное море
ООН
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Электричество внезапно пропало в Грузии
«Пугачева — великая артистка»: Киселев о деле Долиной, помощи СВО и цензуре
Футболист «Барселоны» до конца года не выйдет на поле из-за травмы на ЧМ
Странные детали, новое фото в соцсетях: что известно о поисках Усольцевых
«Решительно осуждаю»: в ООН высказались об атаках в Красном море
Федерация скалолазания приостановила «бойкотирование» России
Евросоюз согласовал санкции против известных российских деятелей
Призвал убивать русских: в чем корни нацизма Драпатого — реакция Захаровой
«Всему есть предел»: на Западе нашли точку невозврата в отношениях с РФ
Сбербанк принял решение по валютным картам Visa
Идеологу группы «Мираж» запретили исполнять около 30 песен коллектива
Саудовский принц найден мертвым в одном из лондонских отелей
Седокова отменяет концерты — билеты не продаются: при чем тут Янис Тимма
Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США
«Четкие принципы»: в ООН проигнорировали заявление Драпатого о Донбассе
Россия пообещала добиться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ
В Белгороде раскрыли последствия удара ВСУ
Японию обвинили в недружественном курсе по отношению к России
Экс-подполковник СБУ раскрыл, зачем Зеленский запугал Ермолаева
Сотни человек ищут пропавшего на реке в Ингушетии мужчину
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.