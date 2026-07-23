«Решительно осуждаю»: в ООН высказались об атаках в Красном море

«Решительно осуждаю»: в ООН высказались об атаках в Красном море Генсек ИМО ООН Домингес осудил атаки на суда в Красном море

Нападений на торговые суда в Красном море нельзя допускать, заявил в соцсетях генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес, осудив последние атаки. Он добавил, что этим действиям нет оправдания и они ставят под угрозу жизни моряков, международное судоходство и глобальные цепочки поставок.

Я решительно осуждаю последние атаки на суда, осуществляющие международные перевозки в районе Красного моря, — уточнил политик.

Домингес подчеркнул, что судовладельцы обязаны тщательно оценивать риски перед проходом через регион, а моряки не должны становиться мишенями в зонах конфликтов. Он также выразил серьезную обеспокоенность возможным загрязнением окружающей среды в результате атак в Красном море и предыдущих инцидентов в районе Ормузского пролива.

Генсек ИМО призвал к деэскалации, отметив, что продолжение нападений грозит сбоями в торговле и подрывом принципа свободы судоходства. Организация продолжит мониторинг ситуации и готова оказать необходимую помощь.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас осудила нападения йеменских хуситов на танкеры в Красном море. Она указала на необходимость соблюдения свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе.