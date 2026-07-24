«Пугачева — великая артистка»: Киселев о деле Долиной, помощи СВО и цензуре

В Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Белые ночи», созданный 34 года назад музыкальным продюсером и лидером группы «Земляне» Владимиром Киселевым. NEWS.ru поговорил с артистом о главных событиях музыкальной индустрии — артистах-зумерах и Ване Дмитриенко, популярности Надежды Кадышевой у современной молодежи, отъезде и возвращении Аллы Пугачевой в Россию, поддержке фронта и цензуре в культуре.

Как Владимир Киселев относится к отсутствию на фестивале западных музыкантов

— Фестивалю «Белые ночи» в следующем году исполнится 35 лет. Он создавался вами как международный. Однако в этом году принимают участие исключительно российские артисты. Возможно ли вернуть ему международный статус?

— Когда мы создавали фестиваль, это (международный статус. — NEWS.ru) было фактором популяризации, исключительности, «мы так можем». Был очень занятный момент. Когда мы презентовали фестиваль в Каннах на MIDEM (Международный рынок грамзаписи и музыкального издательства. — NEWS.ru) во Дворце фестивалей и конгрессов, то обозначили так: если вы хотите иметь дело с джентльменами из России, то это — руководители фестиваля «Белые ночи».

Со временем мы сами перестали стремиться к международному статусу — нас вполне устраивали российские артисты. После 2022 года мы живем со своей страной и в тех рамках, которые сегодня есть. Поэтому не особенно страдаем от того, что у нас нет «западников».

Тем более огромное количество западных артистов, которые у нас на фестивале стартовали, впоследствии стали большими звездами. Это и Шерил Кроу, и Рики Мартин, и Slow Brothers. Сегодня мы работаем абсолютно на российскую аудиторию. Но я думаю, еще придут времена, когда мы вернемся к западным артистам.

Что Владимир Киселев думает о зумерах

— На концерте «Звезды хайпа» в рамках фестиваля выступают молодые артисты, в том числе блогеры. Как вы, будучи профессиональным музыкантом, относитесь к поющим блогерам? Корректно ли называть их певцами и артистами?

— Я сам был молодым музыкантом и помню, как нас третировали, уничтожали, говорили, кому можно, а кому нельзя существовать на сцене. Вся эта цензура, комиссии. Обязательным условием для ВИА (вокально-инструментальных ансамблей. — NEWS.ru) было находиться по 14–16 человек на сцене, а мы выходили впятером. Я был горд, когда однажды Владимир Семенович Высоцкий с удивлением сказал нам: «Отдаю должное, как вы впятером всю эту толпу держите».

Не хочу уподобляться тем, кто осуждает молодых артистов. Они пробиваются, хотят завоевать место на рынке — это их право. Но коллегами я их не считаю.

— Так есть все-таки артисты среди молодежи, чье творчество и профессиональный путь вызывают у вас симпатию?

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов (Radio Tapok) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов (Radio Tapok) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

— Единственные из молодых артистов, [кто мне интересен], — это группа Radio Tapok (лидер коллектива — мультиинструменталист Олег Абрамов. Исполняют рок-версии советских и российских хитов, а также собственные песни. — NEWS.ru). Они очень правильно сочетают музыку, поэзию и стилистику текстов.

Были в истории группа Nirvana, Limp Bizkit, которые взорвали рынок только эмоциональностью, музыкально они, конечно, не вызывали интереса большого. С другой стороны, есть такой мировой феномен, как Джимми Хендрикс. Все профессиональные большие гитаристы говорили: «Ну он же крестьянин», — а он создал культуру игры на гитаре. Поэтому никогда нельзя оценивать.

Что лидер «Землян» думает о Ване Дмитриенко

— Сейчас среди молодых певцов зрители выделяют Ваню Дмитриенко. Что вы думаете о его перспективах?

— Мне очень хочется верить, что, например, «А-студио» или Radio Tapok чуть подольше на рынке побудут. А этот — два-три года, и его не будет. Глубины нет.

Имя выстрадать надо. Саша Серов 10 лет по подворотням работал. Алла Пугачева 10 лет исполняла «Посидим, поокаем». [Иосиф] Кобзон тоже большой путь прошел, до песни из «Семнадцати мгновений весны».

А когда ты легко приходишь, то ты так же легко уходишь. Эту истину не хотят принять молодые артисты. Это (шоу-бизнес. — NEWS.ru) очень жестокий вид деятельности. Где сейчас артисты из программы «Голос» или «Фабрика звезд»? Нет ответа.

— Ваш путь на эстраду ведь тоже был достаточно непростым.

— Работая на сцене в Ленинграде, я долгое время вообще не хотел выходить на всероссийскую эстраду. Мы получали огромные деньги, у нас была своя «паства» поклонников. Мы выступали только в Москве, Прибалтике и Ленинграде — исполняли каверы, пели и играли только великую музыку. Мы каждый день выходили на сцену, как на войну, потому что напротив нас сидела публика, которая знала эти песни в оригинале. И мы доказывали свое право [исполнять такие песни]. И побеждали. Благодаря Марку Григорьевичу Фрадкину мы записали песню «Красный конь» и 8 ноября проснулись звездами всего Советского Союза.

Поэтому вы со мной говорите по прошествии 50 лет. А их (новых звезд. — NEWS.ru) через три года уже нет. Этот [Даня] Милохин, «Грибы», Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru)… Где они сегодня, бедолаги? Им хочется сказать: «Старик, поработай, поучись». Ни один же образования не имеет. Ведь в чем величие «Землян»? Мы выпускники консерватории имени Римского-Корсакова, но играли рок-н-ролл.

Музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Цензура — это прерогатива государства»

— В 2026 году поднимался вопрос о цензуре на государственном уровне. В Госдуме РФ было высказано предложение создать орган наподобие Главлита в СССР. А как считаете вы, нужна ли цензура в музыке?

— Цензура — это прерогатива государства. Но если говорить о цензуре Главлита (центрального государственного органа, который в СССР цензурировал печатные произведения. — NEWS.ru), я по прошествии времени могу сказать, что мы очень благодарны. Они нас научили правильно петь, ценить русский язык и стихи наших песен. Поэтому наши песни по прошествии 50 лет поют люди.

Тогда были великие поэты — [Михаил] Пляцковский, [Леонид] Дербенев, [Роберт] Рождественский, [Андрей] Дементьев и многие другие — столько глубокого смысла было вложено в тексты песен, возьмите нашу «Трава у дома». То есть люди, которые, как нам казалось, что-то запрещали, на самом деле нам добра желали — чтобы мы исполняли качественные песни.

Кто из звезд приезжает на СВО

— Вы и ваши коллеги — артисты «Русского радио» — по-прежнему помогаете бойцам СВО: привозите гуманитарную помощь, выезжаете с агитбригадами? Есть артисты, которых на фронте особенно любят и ждут?

— Далеко не все артисты туда едут. И получается, что любят тех, кто приезжает. Согласитесь, есть странность в том, что некоторые артисты, которые носят звание народных, туда не едут.

В Великую Отечественную войну и Клавдия Шульженко, и Леонид Утесов, и Аркадий Райкин, все наши великие актеры, поэты и писатели были на фронте, никто не сидел в тылу.

— Почему не все современные артисты берут с них пример?

— Я этого не понимаю. Наверное, страх. Вот Гриша Лепс, например, берет машину и гуманитарный груз — едет туда (на фронт. — NEWS.ru). И Ира Дубцова, и много других наших артистов сами приезжают. Для меня предмет гордости, что едут мои дети, моя супруга Елена Север, наша группа «Земляне».

ВИА «Земляне» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы делаем это пятый год. Конечно, мы бы хотели, чтобы [СВО] давно закончилась. Но пока спецоперация продолжается, будем ездить. Недавно, скажем, мы провели мероприятие в Херсонесе. Вы бы видели глаза людей, они плакали: «Вы нас только не оставляйте, с нами будьте!» А те, кто туда не приезжает, бог им судья. Когда все закончится, они, возможно, будут говорить, что «тоже там были».

— Кто принимает участие в ваших агитбригадах, можете перечислить?

— Юрий и Владимир Киселевы, Елена Север, группа «Земляне», Юлия Барановская, группа «Санкт-Петербург», Александр Маршал, Денис Майданов, Роман Архипов, Григорий Лепс, Мария Вебер, Анна Семенович…

Что рассказал лидер «Землян» о конфликте с Сергеем Скачковым

— Группа «Земляне» пережила смену нескольких солистов. Сейчас на вокале Никита Балакшин, ему 42 года. Как он влился в коллектив — ведь он довольно молод?

— С Никитой очень занятная ситуация. Его папа в свое время был у нас музыкантом, большой наш поклонник, поэтому Никита вырос на наших песнях.

Есть еще один важный аспект. Сорокалетние музыканты и все, кто сегодня является артистами группы «Земляне», — абсолютные профессионалы. Есть много групп, в которых вообще ни одного оригинального музыканта нет. А я стараюсь держать планку «Землян» именно тем, что работают музыканты, которых я взял, обучил и дал право нести это имя и программу.

— Один из бывших солистов группы Сергей Скачков выступает под брендом «Земляне». Могли бы подробнее об этом рассказать?

Сергей Скачков (в центре) Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Сергей Скачков (в центре) Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

— Я не видел его лет 10, наверное. Он не «землянин», он — один из музыкантов. Более того, в «Землянах» никогда не было солиста, у нас четыре человека на сцене, кроме меня.

С его стороны, на мой взгляд, это потеря мужского достоинства (выступление от имени коллектива, созданного не им. — NEWS.ru). Когда из групп «Мираж», «ВИА Гра» или «Фабрика» девочки уходили, то они создавали свое собственное лицо, образ, имя. А тут уходит мужчина из группы и не может создать свое имя, начинает бегать по весям большой России и называть себя солистом группы «Земляне». Какой ты солист? Группа создавалась без Сергея Скачкова. И песни «Красный конь», «Каскадеры» и другие пел первым не Скачков. Первые наши пластинки записывали мы сами — я, [Игорь] Романов, [Николай] Денисов, [Олег] Гусев и [Борис] Аксенов.

Нужна ли российской публике Алла Пугачева

— В прошлом году вся страна следила за «квартирной историей» Ларисы Долиной. Артистку сильно критиковали. Чьей вины, на ваш взгляд, было больше в этом скандале — самой Ларисы Александровны и ее представителей, судебной системы или публики?

— Когда ты входишь в этот бизнес, то должен всегда понимать, что будешь находиться у публики под большим увеличительным стеклом. Все, что я для Ларисы Александровны мог сделать [в сложившейся ситуации], я сделал. И то, что сегодня она продолжает свою творческую и гражданскую жизнь, я считаю во многом моей заслугой. Может быть, она потом об этом сама расскажет.

— Еще одна из самых обсуждаемых тем в публичном поле — возвращение Аллы Пугачевой. Общественность разделилась. Одни ее любят и ждут, другие ненавидят. А как считаете вы, она нужна России?

— Я сочувствую людям, которые могут воспылать ненавистью и изливать скопившуюся желчь, позволять себе так говорить о Пугачевой. Это великая женщина и артистка.

Мы знаем о литературных пароходах, на которых [после революции 1917 года] творческую элиту Российской империи отправляли за границу. И сколько потом было приложено усилий, чтобы привезти их назад. Как Алексея Пешкова — он же Максим Горький — вытолкнули из страны. И как товарищ Сталин его вернул. С Солженицыным не то же самое было разве? Все повторяется.

Музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев Фото: Пресс-служба Русской Медиа Группы

Я думаю, Аллу Борисовну так же встречали бы все. Как повел себя ее муженек — необсуждаемо (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), но сама она — просто мать несовершеннолетних детей, их отец уехал за границу, и она уехала с ними. Что она такого сделала? Я понимаю, что вызову на себя порцию хейта, но Алла Борисовна Пугачева — часть нашей ментальности. Певица.

Люди, которые ассоциируются с русской нацией, останутся на века. А те, кто запускает эту желчь и грязь, где они будут?

Почему Владимир Киселев не говорит о своих дочерях от первого брака

— В России много артистов выступают в народном жанре. Произошел всплеск интереса к Надежде Кадышевой, к ней на концерты пошли зумеры. Заслуженный триумф, на ваш взгляд?

— Если триумф есть, значит, он заслужен. И Кадышева, и [Татьяна] Куртукова сейчас очень востребованы. Другой разговор, что Надю Бабкину жалко, которая вложила в популяризацию русской песни, как никто другой.

— Ваши сыновья Юрий и Владимир — артисты, на виду. Почему о дочерях от первого брака вы никогда не говорите? Чем они занимаются?

— Девочки выполняют главную женскую миссию — они матери своих детей. Сыновья все-таки имеют другое предназначение. Даже их мама стала артисткой только тогда, когда мальчишки встали на ноги. И Зоя, и Света — мои любимые дочери, но их главное предназначение — быть мамами. Потом станут бабушками, их дети — мои внуки — уже довольно взрослые.

— В 2024 году вы снова стали дедушкой. Как себя в этом статусе ощущаете? Принимаете участие в воспитании?

Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий и Владимир Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий и Владимир Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

— Я «профессиональный дедушка». (улыбается) Моей старшей внучке уже 30 лет. У меня много внуков. Со старшими я меньше времени проводил и рад, что сейчас младшим помогаю входить в жизнь.

— Есть у вас хобби?

— Музыка. Это и хобби, и жизнь моя. Самое большое счастье для меня — это музыка.

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