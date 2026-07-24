«Пугачева — великая артистка»: Киселев о деле Долиной, помощи СВО и цензуре

В Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Белые ночи», созданный 34 года назад музыкальным продюсером и лидером группы «Земляне» Владимиром Киселевым. NEWS.ru поговорил с артистом о главных событиях музыкальной индустрии — артистах-зумерах и Ване Дмитриенко, популярности Надежды Кадышевой у современной молодежи, отъезде и возвращении Аллы Пугачевой в Россию, поддержке фронта и цензуре в культуре.
Как Владимир Киселев относится к отсутствию на фестивале западных музыкантов
— Фестивалю «Белые ночи» в следующем году исполнится 35 лет. Он создавался вами как международный. Однако в этом году принимают участие исключительно российские артисты. Возможно ли вернуть ему международный статус?
— Когда мы создавали фестиваль, это (международный статус. — NEWS.ru) было фактором популяризации, исключительности, «мы так можем». Был очень занятный момент. Когда мы презентовали фестиваль в Каннах на MIDEM (Международный рынок грамзаписи и музыкального издательства. — NEWS.ru) во Дворце фестивалей и конгрессов, то обозначили так: если вы хотите иметь дело с джентльменами из России, то это — руководители фестиваля «Белые ночи».
Со временем мы сами перестали стремиться к международному статусу — нас вполне устраивали российские артисты. После 2022 года мы живем со своей страной и в тех рамках, которые сегодня есть. Поэтому не особенно страдаем от того, что у нас нет «западников».
Тем более огромное количество западных артистов, которые у нас на фестивале стартовали, впоследствии стали большими звездами. Это и Шерил Кроу, и Рики Мартин, и Slow Brothers. Сегодня мы работаем абсолютно на российскую аудиторию. Но я думаю, еще придут времена, когда мы вернемся к западным артистам.
Что Владимир Киселев думает о зумерах
— На концерте «Звезды хайпа» в рамках фестиваля выступают молодые артисты, в том числе блогеры. Как вы, будучи профессиональным музыкантом, относитесь к поющим блогерам? Корректно ли называть их певцами и артистами?
— Я сам был молодым музыкантом и помню, как нас третировали, уничтожали, говорили, кому можно, а кому нельзя существовать на сцене. Вся эта цензура, комиссии. Обязательным условием для ВИА (вокально-инструментальных ансамблей. — NEWS.ru) было находиться по 14–16 человек на сцене, а мы выходили впятером. Я был горд, когда однажды Владимир Семенович Высоцкий с удивлением сказал нам: «Отдаю должное, как вы впятером всю эту толпу держите».
Не хочу уподобляться тем, кто осуждает молодых артистов. Они пробиваются, хотят завоевать место на рынке — это их право. Но коллегами я их не считаю.
— Так есть все-таки артисты среди молодежи, чье творчество и профессиональный путь вызывают у вас симпатию?
— Единственные из молодых артистов, [кто мне интересен], — это группа Radio Tapok (лидер коллектива — мультиинструменталист Олег Абрамов. Исполняют рок-версии советских и российских хитов, а также собственные песни. — NEWS.ru). Они очень правильно сочетают музыку, поэзию и стилистику текстов.
Были в истории группа Nirvana, Limp Bizkit, которые взорвали рынок только эмоциональностью, музыкально они, конечно, не вызывали интереса большого. С другой стороны, есть такой мировой феномен, как Джимми Хендрикс. Все профессиональные большие гитаристы говорили: «Ну он же крестьянин», — а он создал культуру игры на гитаре. Поэтому никогда нельзя оценивать.
Что лидер «Землян» думает о Ване Дмитриенко
— Сейчас среди молодых певцов зрители выделяют Ваню Дмитриенко. Что вы думаете о его перспективах?
— Мне очень хочется верить, что, например, «А-студио» или Radio Tapok чуть подольше на рынке побудут. А этот — два-три года, и его не будет. Глубины нет.
Имя выстрадать надо. Саша Серов 10 лет по подворотням работал. Алла Пугачева 10 лет исполняла «Посидим, поокаем». [Иосиф] Кобзон тоже большой путь прошел, до песни из «Семнадцати мгновений весны».
А когда ты легко приходишь, то ты так же легко уходишь. Эту истину не хотят принять молодые артисты. Это (шоу-бизнес. — NEWS.ru) очень жестокий вид деятельности. Где сейчас артисты из программы «Голос» или «Фабрика звезд»? Нет ответа.
— Ваш путь на эстраду ведь тоже был достаточно непростым.
— Работая на сцене в Ленинграде, я долгое время вообще не хотел выходить на всероссийскую эстраду. Мы получали огромные деньги, у нас была своя «паства» поклонников. Мы выступали только в Москве, Прибалтике и Ленинграде — исполняли каверы, пели и играли только великую музыку. Мы каждый день выходили на сцену, как на войну, потому что напротив нас сидела публика, которая знала эти песни в оригинале. И мы доказывали свое право [исполнять такие песни]. И побеждали. Благодаря Марку Григорьевичу Фрадкину мы записали песню «Красный конь» и 8 ноября проснулись звездами всего Советского Союза.
Поэтому вы со мной говорите по прошествии 50 лет. А их (новых звезд. — NEWS.ru) через три года уже нет. Этот [Даня] Милохин, «Грибы», Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru)… Где они сегодня, бедолаги? Им хочется сказать: «Старик, поработай, поучись». Ни один же образования не имеет. Ведь в чем величие «Землян»? Мы выпускники консерватории имени Римского-Корсакова, но играли рок-н-ролл.
«Цензура — это прерогатива государства»
— В 2026 году поднимался вопрос о цензуре на государственном уровне. В Госдуме РФ было высказано предложение создать орган наподобие Главлита в СССР. А как считаете вы, нужна ли цензура в музыке?
— Цензура — это прерогатива государства. Но если говорить о цензуре Главлита (центрального государственного органа, который в СССР цензурировал печатные произведения. — NEWS.ru), я по прошествии времени могу сказать, что мы очень благодарны. Они нас научили правильно петь, ценить русский язык и стихи наших песен. Поэтому наши песни по прошествии 50 лет поют люди.
Тогда были великие поэты — [Михаил] Пляцковский, [Леонид] Дербенев, [Роберт] Рождественский, [Андрей] Дементьев и многие другие — столько глубокого смысла было вложено в тексты песен, возьмите нашу «Трава у дома». То есть люди, которые, как нам казалось, что-то запрещали, на самом деле нам добра желали — чтобы мы исполняли качественные песни.
Кто из звезд приезжает на СВО
— Вы и ваши коллеги — артисты «Русского радио» — по-прежнему помогаете бойцам СВО: привозите гуманитарную помощь, выезжаете с агитбригадами? Есть артисты, которых на фронте особенно любят и ждут?
— Далеко не все артисты туда едут. И получается, что любят тех, кто приезжает. Согласитесь, есть странность в том, что некоторые артисты, которые носят звание народных, туда не едут.
В Великую Отечественную войну и Клавдия Шульженко, и Леонид Утесов, и Аркадий Райкин, все наши великие актеры, поэты и писатели были на фронте, никто не сидел в тылу.
— Почему не все современные артисты берут с них пример?
— Я этого не понимаю. Наверное, страх. Вот Гриша Лепс, например, берет машину и гуманитарный груз — едет туда (на фронт. — NEWS.ru). И Ира Дубцова, и много других наших артистов сами приезжают. Для меня предмет гордости, что едут мои дети, моя супруга Елена Север, наша группа «Земляне».
Мы делаем это пятый год. Конечно, мы бы хотели, чтобы [СВО] давно закончилась. Но пока спецоперация продолжается, будем ездить. Недавно, скажем, мы провели мероприятие в Херсонесе. Вы бы видели глаза людей, они плакали: «Вы нас только не оставляйте, с нами будьте!» А те, кто туда не приезжает, бог им судья. Когда все закончится, они, возможно, будут говорить, что «тоже там были».
— Кто принимает участие в ваших агитбригадах, можете перечислить?
— Юрий и Владимир Киселевы, Елена Север, группа «Земляне», Юлия Барановская, группа «Санкт-Петербург», Александр Маршал, Денис Майданов, Роман Архипов, Григорий Лепс, Мария Вебер, Анна Семенович…
Что рассказал лидер «Землян» о конфликте с Сергеем Скачковым
— Группа «Земляне» пережила смену нескольких солистов. Сейчас на вокале Никита Балакшин, ему 42 года. Как он влился в коллектив — ведь он довольно молод?
— С Никитой очень занятная ситуация. Его папа в свое время был у нас музыкантом, большой наш поклонник, поэтому Никита вырос на наших песнях.
Есть еще один важный аспект. Сорокалетние музыканты и все, кто сегодня является артистами группы «Земляне», — абсолютные профессионалы. Есть много групп, в которых вообще ни одного оригинального музыканта нет. А я стараюсь держать планку «Землян» именно тем, что работают музыканты, которых я взял, обучил и дал право нести это имя и программу.
— Один из бывших солистов группы Сергей Скачков выступает под брендом «Земляне». Могли бы подробнее об этом рассказать?
— Я не видел его лет 10, наверное. Он не «землянин», он — один из музыкантов. Более того, в «Землянах» никогда не было солиста, у нас четыре человека на сцене, кроме меня.
С его стороны, на мой взгляд, это потеря мужского достоинства (выступление от имени коллектива, созданного не им. — NEWS.ru). Когда из групп «Мираж», «ВИА Гра» или «Фабрика» девочки уходили, то они создавали свое собственное лицо, образ, имя. А тут уходит мужчина из группы и не может создать свое имя, начинает бегать по весям большой России и называть себя солистом группы «Земляне». Какой ты солист? Группа создавалась без Сергея Скачкова. И песни «Красный конь», «Каскадеры» и другие пел первым не Скачков. Первые наши пластинки записывали мы сами — я, [Игорь] Романов, [Николай] Денисов, [Олег] Гусев и [Борис] Аксенов.
Нужна ли российской публике Алла Пугачева
— В прошлом году вся страна следила за «квартирной историей» Ларисы Долиной. Артистку сильно критиковали. Чьей вины, на ваш взгляд, было больше в этом скандале — самой Ларисы Александровны и ее представителей, судебной системы или публики?
— Когда ты входишь в этот бизнес, то должен всегда понимать, что будешь находиться у публики под большим увеличительным стеклом. Все, что я для Ларисы Александровны мог сделать [в сложившейся ситуации], я сделал. И то, что сегодня она продолжает свою творческую и гражданскую жизнь, я считаю во многом моей заслугой. Может быть, она потом об этом сама расскажет.
— Еще одна из самых обсуждаемых тем в публичном поле — возвращение Аллы Пугачевой. Общественность разделилась. Одни ее любят и ждут, другие ненавидят. А как считаете вы, она нужна России?
— Я сочувствую людям, которые могут воспылать ненавистью и изливать скопившуюся желчь, позволять себе так говорить о Пугачевой. Это великая женщина и артистка.
Мы знаем о литературных пароходах, на которых [после революции 1917 года] творческую элиту Российской империи отправляли за границу. И сколько потом было приложено усилий, чтобы привезти их назад. Как Алексея Пешкова — он же Максим Горький — вытолкнули из страны. И как товарищ Сталин его вернул. С Солженицыным не то же самое было разве? Все повторяется.
Я думаю, Аллу Борисовну так же встречали бы все. Как повел себя ее муженек — необсуждаемо (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), но сама она — просто мать несовершеннолетних детей, их отец уехал за границу, и она уехала с ними. Что она такого сделала? Я понимаю, что вызову на себя порцию хейта, но Алла Борисовна Пугачева — часть нашей ментальности. Певица.
Люди, которые ассоциируются с русской нацией, останутся на века. А те, кто запускает эту желчь и грязь, где они будут?
Почему Владимир Киселев не говорит о своих дочерях от первого брака
— В России много артистов выступают в народном жанре. Произошел всплеск интереса к Надежде Кадышевой, к ней на концерты пошли зумеры. Заслуженный триумф, на ваш взгляд?
— Если триумф есть, значит, он заслужен. И Кадышева, и [Татьяна] Куртукова сейчас очень востребованы. Другой разговор, что Надю Бабкину жалко, которая вложила в популяризацию русской песни, как никто другой.
— Ваши сыновья Юрий и Владимир — артисты, на виду. Почему о дочерях от первого брака вы никогда не говорите? Чем они занимаются?
— Девочки выполняют главную женскую миссию — они матери своих детей. Сыновья все-таки имеют другое предназначение. Даже их мама стала артисткой только тогда, когда мальчишки встали на ноги. И Зоя, и Света — мои любимые дочери, но их главное предназначение — быть мамами. Потом станут бабушками, их дети — мои внуки — уже довольно взрослые.
— В 2024 году вы снова стали дедушкой. Как себя в этом статусе ощущаете? Принимаете участие в воспитании?
— Я «профессиональный дедушка». (улыбается) Моей старшей внучке уже 30 лет. У меня много внуков. Со старшими я меньше времени проводил и рад, что сейчас младшим помогаю входить в жизнь.
— Есть у вас хобби?
— Музыка. Это и хобби, и жизнь моя. Самое большое счастье для меня — это музыка.
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