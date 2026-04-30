Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином

Продюсер Рудченко сравнил Губина с поп-музыкантом Рики Мартином

Певца и композитора Андрея Губина, которому 30 апреля исполнилось 52 года, можно сравнить с пуэрто-риканским поп-музыкантом Рики Мартином, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, у российского артиста была колоссальная популярность, однако он не смог удержаться на вершине эстрады.

Я бы сравнил Андрея Губина с Рики Мартином. Да, у него была колоссальная в своем развитии популярность, он очень быстро взлетел на вершину эстрады, но не успел удержаться. И хиты были харизматичные. Мне кажется, что не было системного менеджмента, который смог бы настроить его работу. Чтобы не было хаотичной популярности — взлетел, добился успеха и все. Проблема, я считаю, именно в этом. Продюсеры не смогли настроить работу Губина. И он, как человек творческий, начал расстраиваться и сдулся как артист, приобрел недоверие к коллегам по цеху, — высказался Рудченко.

Ранее друг Губина и бывший концертный директор Вадим Приймак заявил, что музыкант много занимается спортом для поддержания здоровья. По его словам, пока о возвращении артиста на сцену речи не идет.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
