В Ирландии подняли на смех главу полиции Лондона за обвинения против России

В Ирландии подняли на смех главу полиции Лондона за обвинения против России Боуз высмеял главу полиции Лондона за слова о вине России в начале протестов

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление главы полиции Лондона Марка Роули, который обвинил Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании. На своей странице в соцсети X он подчеркнул, что главный полицейский не упомянул ни провальную миграционную политику, ни траты правительства на поддержку Украины.

Главный полицейский Великобритании считает, что в происходящем на улицах Великобритании виноваты Россия и Иран. Не провальная миграционная политика, не идиотский политический провал, не вливание миллиардов скудных налоговых средств в провалившуюся украинскую диктатуру, — написал Боуз.

Жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после нападения выходца из Судана Хади Алодида, который пытался отрезать голову местному жителю. С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали. Инцидент мгновенно спровоцировал волну общественного возмущения, которая быстро переросла в уличные беспорядки.

Позже стало известно, что суданский мигрант, который совершил нападение с ножом на мужчину в Белфасте, получил ускоренное убежище в Великобритании. Он заполнил десятистраничную анкету МВД вместо прохождения стандартной строгой процедуры собеседования.