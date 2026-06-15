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15 июня 2026 в 09:07

В Ирландии подняли на смех главу полиции Лондона за обвинения против России

Боуз высмеял главу полиции Лондона за слова о вине России в начале протестов

Марк Роули Марк Роули Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление главы полиции Лондона Марка Роули, который обвинил Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании. На своей странице в соцсети X он подчеркнул, что главный полицейский не упомянул ни провальную миграционную политику, ни траты правительства на поддержку Украины.

Главный полицейский Великобритании считает, что в происходящем на улицах Великобритании виноваты Россия и Иран. Не провальная миграционная политика, не идиотский политический провал, не вливание миллиардов скудных налоговых средств в провалившуюся украинскую диктатуру, — написал Боуз.

Жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после нападения выходца из Судана Хади Алодида, который пытался отрезать голову местному жителю. С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали. Инцидент мгновенно спровоцировал волну общественного возмущения, которая быстро переросла в уличные беспорядки.

Позже стало известно, что суданский мигрант, который совершил нападение с ножом на мужчину в Белфасте, получил ускоренное убежище в Великобритании. Он заполнил десятистраничную анкету МВД вместо прохождения стандартной строгой процедуры собеседования.

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