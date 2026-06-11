Суданский мигрант, который совершил нападение с ножом на мужчину в Белфасте, получил ускоренное убежище в Британии, сообщает Daily Mail. Он заполнил десятистраничную анкету МВД вместо прохождения стандартной строгой процедуры собеседования.

Отмечается, что упрощенную программу внедрили в 2023 году при экс-премьере Риши Сунаке. Новая схема должна была помочь разобраться с накопившимися заявлениями просителей убежища. В основном это были граждане Судана, Сирии, Афганистана и Ливии.

Ранее в Белфасте мужчина получил тяжелые ранения в результате нападения с ножом. Инцидент произошел на одной из городских улиц. Как сообщается, нападавший набросился на мужчину и пытался нанести ему смертельные ранения с помощью ножа.

Позже жители Великобритании вышли на массовые демонстрации. Нападение в Белфасте мгновенно спровоцировало волну общественного возмущения, которая быстро переросла в уличные беспорядки.

До этого СМИ писали, что мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям. По мнению журналистов, текущие миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия.