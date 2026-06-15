ВСУ пытались атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, проезд осуществляется в объезд: Мелитополь, Новоалексеевка, Новотроицкое, Чаплинка, Мирное и Армянск.

Киевским режимом были предприняты попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта «Джанкой». В целях безопасности движение по мосту временно остановлено, — сказано в сообщении.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей.

Ранее сообщалось, что жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в ночь на 15 июня. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал, что, по предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.