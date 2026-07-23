МЧС запретило парковку электромобилей и грузовиков под мостами и эстакадами

МЧС запретило парковку электромобилей и грузовиков под мостами и эстакадами

МЧС России утвердило изменения в свод правил, которые ужесточают требования к пожарной безопасности объектов железнодорожного транспорта, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Новые нормы вступили в силу с 10 июля 2026 года. Обновленный документ направлен на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере безопасности железнодорожной инфраструктуры.

Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей, — подчеркивается в сообщении.

Согласно изменениям, под мостами и эстакадами теперь запрещено размещать взрывоопасные объекты и стоянки техники. Помимо этого, в документации четко прописаны требования к пределу огнестойкости пролетных строений и опор мостовых сооружений. Отдельное внимание в правилах уделено нормативам для зданий станций высокоскоростных магистралей.

При строительстве объектов ж/д транспорта теперь необходимо использовать более строго регламентированные пожаробезопасные материалы. Также детализированы условия, гарантирующие беспрепятственную работу пожарных расчетов на труднодоступных и удаленных участках.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов отмечал, что новый закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года упрощает оформление земли под такими строениями. По его словам, изменения также четко определяют, что нормы касаются именно личного, а не коммерческого строительства.