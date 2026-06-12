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12 июня 2026 в 02:21

Парковку в Москве сделают бесплатной на два дня в честь Дня России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Уличные парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Решение принято по поручению мэра города Сергея Собянина.

Традиционно в государственные праздники автомобилистам предоставляется возможность пользоваться уличными парковками без оплаты. Этот режим будет действовать на всех городских парковочных местах, включая зоны с повышенными тарифами.

При этом парковки, оборудованные шлагбаумами, продолжат работать в обычном платном режиме. Ликсутов отметил, что в праздничные дни транспортная нагрузка на городские дороги обычно снижается, поэтому бесплатная парковка не оказывает существенного влияния на дорожную ситуацию.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. В своем обращении глава Северной Кореи пожелал успехов российскому народу и выразил надежду на его дальнейшие достижения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина 12 июня запланированы мероприятия в честь праздника.

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