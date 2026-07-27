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27 июля 2026 в 17:20

Альпинист ответил, как обезопасить себя при восхождении на Эльбрус

Альпинист Одинцов: при восхождении на Эльбрус нужно обращаться к опытным гидам

Эльбрус Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы обезопасить себя во время восхождения на Эльбрус, следует обращаться за помощью к опытным гидам, посоветовал мастер спорта международного класса по альпинизму, начальник центральной школы инструкторов России Александр Одинцов. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что туристы редко интересуются квалификацией сопровождающих. При этом, по словам специалиста, очень многие уже после 10 восхождений на гору считают себя способными вести других людей.

Желающих обучаться тому, чтобы стать квалифицированным проводником, практически нет. Люди считают, что если они самостоятельно 10 раз сходили на Эльбрус, то в состоянии водить туда других людей. А это далеко не так. <...> Такие люди публикуют объявления в интернете, при этом не осознают уровень ответственности, — пояснил альпинист.

Он обратил внимание, что такие гиды не знают ни базовых медицинских аспектов, ни психологии, ни Уголовного кодекса. Одинцов призвал не вестись на рекламные объявления в Сети, а проверять квалификацию в реестре инструкторов-проводников.

Ранее в МЧС сообщили, что тела двух погибших боснийских альпинистов пока не эвакуированы с Эльбруса — они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров. Спасатели планируют продолжить операцию после нормализации погодных условий.

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