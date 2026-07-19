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19 июля 2026 в 23:31

Водителей предупредили о перекрытии Крымского моста

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. Водителей и пассажиров призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сказано в публикации.

Ранее более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. После открытия переправы со стороны Тамани ожидали проезда около 850 машин, время ожидания превышало два часа.

До этого жителя Джанкойского района Крыма приговорили к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.

Кроме того, семь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задержались в пути из-за временного закрытия Крымского моста. После открытия переправы составы продолжали движение с опозданием.

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