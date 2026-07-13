Закрытие Крымского моста сорвало график поездов «Таврия» Поезда «Таврия» в Крым и обратно стали ходить с задержками до 10 часов

Семь пассажирских поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Движение по мосту для автотранспорта было перекрыто почти на 12 часов — с 21:51 воскресенья до 09:05 понедельника. После открытия переправы поезда продолжают следовать с опозданием.

Из-за временного закрытия Крымского моста, в ночь с 12 на 13 июля, в пути задерживаются поезда «Таврия». В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто, — отмечается в сообщении.

По данным перевозчика, два состава, направлявшихся с полуострова, и пять поездов в сторону Крыма задерживаются. Максимальное отставание составляет около 10 часов — у поезда № 27/28 Симферополь — Москва. У состава № 7/8 Севастополь — Санкт-Петербург задержка достигает восьми часов.

Ранее более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. Движение по мосту было закрыто вечером в воскресенье и возобновилось в 09:05 мск. Со стороны Тамани в очереди находились около 850 машин, время ожидания превышало два часа.