Три мирных жителя пострадали при атаках украинских БПЛА Три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, передает оперштаб. Один из пострадавших — водитель, его поместили в больницу с осколочным ранением бедра после удара БПЛА по автомобилю в хуторе Ржавец. Уточнялось, что транспорт посечен осколками дрона.

В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины — проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБ, — сказано в сообщении.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.