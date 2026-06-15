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15 июня 2026 в 08:50

Экс-чемпиона UFC отправили в нокаут на историческом турнире в Белом доме

Боец ММА Ган нокаутировал бразильца Перейру на турнире UFC в Белом доме

Француз Сирил Ган выиграл у бразильца Алекса Перейры в поединке за временный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории Француз Сирил Ган выиграл у бразильца Алекса Перейры в поединке за временный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Француз Сирил Ган выиграл у бразильца Алекса Перейры в поединке за временный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории. Бой, который состоялся на лужайке Белого дома в Вашингтоне, завершился техническим нокаутом во втором раунде, сообщается на сайте UFC.

В первом раунде Ган превосходил оппонента, а во втором сначала потряс Перейру апперкотом, после чего свалил его с ног мощным ударом. Затем француз ринулся добивать соперника, но рефери остановил бой. Гану 36 лет. На его счету теперь 14 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее испанский боец Илия Топурия уступил американцу Джастину Гэтжи в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Американский спортсмен одержал досрочную победу техническим нокаутом из-за вынужденной остановки поединка сразу после окончания четвертого раунда по решению дежурного врача.

До этого схватка Хамзата Чимаева и Диллона Дэниса на турнире Real American Freestyle (RAF) в американском Сент-Луисе переросла в массовую потасовку. Поводом для беспорядков стала дисквалификация Дэниса за попытку применить удушающий прием.

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