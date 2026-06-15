Звезда «Кухни» и «Интернов» скончалась в возрасте 48 лет Звезда «Кухни» и «Интернов» Татьяна Плетнева скончалась в 48 лет

Актриса Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни, сообщил «Пятому каналу» источник в окружении артистки. Данных о причине смерти на момент публикации не поступало. Артистка родилась 22 июля 1977 года в Воткинске и за годы карьеры снялась более чем в 180 картинах.

Широкой публике Плетнева запомнилась по работам в многосерийных проектах, включая «Кухню», «Улицы разбитых фонарей» и «След». Актриса также появлялась в комедийных лентах — «Счастливы вместе», «Интерны» и «СашаТаня». Кроме того, в ее фильмографии значатся драматические и биографические картины («Орлова и Александров», «Склифосовский»), а также триллер «Чернобыль. Зона отчуждения» и проект «Звоните ДиКаприо!»

Ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в театре Российской армии. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в Театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

До этого стало известно, что американский актер Энтони Гуидера скоропостижно скончался на 62-м году жизни в одной из клиник США. Причиной смерти знаменитости стала внезапная остановка сердца.