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15 июня 2026 в 09:22

Звезда «Кухни» и «Интернов» скончалась в возрасте 48 лет

Звезда «Кухни» и «Интернов» Татьяна Плетнева скончалась в 48 лет

Татьяна Плетнева Татьяна Плетнева Фото: Кристина Соловьёва /РИА Новости
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Актриса Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни, сообщил «Пятому каналу» источник в окружении артистки. Данных о причине смерти на момент публикации не поступало. Артистка родилась 22 июля 1977 года в Воткинске и за годы карьеры снялась более чем в 180 картинах.

Широкой публике Плетнева запомнилась по работам в многосерийных проектах, включая «Кухню», «Улицы разбитых фонарей» и «След». Актриса также появлялась в комедийных лентах — «Счастливы вместе», «Интерны» и «СашаТаня». Кроме того, в ее фильмографии значатся драматические и биографические картины («Орлова и Александров», «Склифосовский»), а также триллер «Чернобыль. Зона отчуждения» и проект «Звоните ДиКаприо!»

Ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в театре Российской армии. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в Театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

До этого стало известно, что американский актер Энтони Гуидера скоропостижно скончался на 62-м году жизни в одной из клиник США. Причиной смерти знаменитости стала внезапная остановка сердца.

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