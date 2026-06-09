Звезда фильма «Крестный отец» умер от остановки сердца В США на 62-м году жизни скончался актер из «Крестного отца 3» Энтони Гуидера

Американский актер Энтони Гуидера скоропостижно скончался на 62-м году жизни в одной из клиник США, сообщил портал TMZ со ссылкой на его супругу Валери. Причиной госпитализации знаменитости стала внезапная остановка сердца, но медицинскую причину смерти артиста врачи пока не установили.

Артист внезапно потерял сознание в гостиной собственного дома, после чего был доставлен в реанимацию. Медики боролись за жизнь пациента и три недели держали его подключенным к аппарату жизнеобеспечения. Состояние больного не улучшилось, и впоследствии консилиум врачей принял решение об отключении систем поддержки.

За свою профессиональную карьеру в Голливуде Энтони Гуидера успел сняться в 30 различных кинопроектах. Зрителям он запомнился по роли телохранителя Энтони в культовой картине «Крестный отец 3» и блокбастеру «Армагеддон». Кроме того, в 1996 году он завоевал престижную кинопремию MTV Movie Award в номинации «Лучший поцелуй» за фильм «Особь».

Ранее не стало британского актера Дэвида Берка, известного по роли доктора Ватсона в экранизациях «Шерлока Холмса». Артист умер в возрасте 92 лет. Его смерть наступила 10 мая, информацию подтвердил агент артиста. Причина смерти актера не уточняется.