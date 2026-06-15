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15 июня 2026 в 09:06

Боевые ракеты взорвались в Одессе при попытке запуска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Одессе при попытке запуска взорвались боевые ракеты, передает мониторинговый Telegram-канал Lpr 1. На месте ЧП раздавались взрывы. По данным канала, к месту происшествия направлялось большое количество машин скорой помощи.

По информации Telegram-канала «Типичная Одесса», инцидент произошел в районе аэропорта. Как сообщали свидетели, после первого взрыва продолжались детонации.

Также жители Киева сообщили о мощных взрывах на фоне воздушной тревоги. Очевидцы зафиксировали взрывы в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

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