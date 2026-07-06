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06 июля 2026 в 15:05

Названо число стобалльников на ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: число стобалльников на ЕГЭ в 2026 году составило 9777

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ в России составило 9777, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, которые передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения, это результат экзаменационной кампании 2026 года.

Общее число стобалльных результатов составило 9777, — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек. Для города это рекорд. «Серебро» в рейтинге забрала Московская область. В ней 836 учеников сдали экзамен на 100 баллов. В Татарстане и Краснодарском крае насчитали 459 и 416 стобалльников. Для регионов это стало лучшим результатом за 12 лет.

До этого сообщалось, что московская ученица Екатерина Малкова смогла сдать экзамен на рекордные 500 баллов. Это первый подобный случай за историю проведения ЕГЭ. Выпускница получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

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Сергей Кравцов
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