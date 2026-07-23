Стало известно, сколько детей отдохнули в июне в российских лагерях Кравцов: почти 3,3 млн детей в июне отдохнули в 38 тыс. оздоровительных лагерях

В июне 2026 года в России работали около 38 тыс. организаций детского отдыха и оздоровления. В них отдохнули почти 3,3 млн несовершеннолетних, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

В июне 2026 года работали порядка 38 тыс. организаций отдыха детей и их оздоровления. За этот период отдохнули почти 3,3 млн детей, — сказал глава ведомства.

Из общего числа отдыхающих более 170 тыс. детей — из семей участников специальной военной операции. В июне 2025 года этот показатель составлял около 3,1 млн человек.

По словам Кравцова, в этом году при поддержке партии «Единая Россия» было выделено дополнительное финансирование на летний отдых 40 тыс. детей из льготных категорий — многодетных семей и семей военнослужащих. Министерство просвещения продолжает мониторинг ситуации, чтобы обеспечить доступность отдыха для всех нуждающихся категорий. Ожидается, что в августе будет представлен окончательный отчет по итогам всего летнего сезона.

Ранее президент России Владимир Путин обязал Минпросвещения подготовить предложения по организации профильных смен, посвященных популяризации русского языка и литературы, в детских лагерях. Соответствующее поручение опубликовано в перечне, размещенном пресс-службой Кремля.