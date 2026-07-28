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28 июля 2026 в 13:50

Американский самолет-разведчик пролетел в 50 км от границы России

Самолет-разведчик США пролетел в 50 км от Калининградской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Борт держался примерно в 50 км от российского региона.

Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и направился к польскому Гданьску. Затем он начал курсировать между районом Гданьска и литовской Клайпедой вдоль границы Калининградской области. Обычно этот борт облетает российский регион, однако на этот раз часть маршрута проходила над морем с разворотами у сухопутной границы.

ARTEMIS II создан компанией Leidos на базе бизнес-джета и предназначен для радиолокационной разведки. По открытым данным, по заказу Пентагона изготовили два таких самолета.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик НАТО кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря более шести часов. По словам источника, раньше воздушные судна Альянса не совершали столь долгих полетов в данном районе. При этом самолет разворачивался не над Румынией как обычно, а над нейтральными водами в секторе воздушного пространства, подконтрольного диспетчерам Болгарии и Турции.

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